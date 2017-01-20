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不僅宣誓就職 川普將在典禮上拿到「核武密碼」

歐巴馬返抵華盛頓準備參加川普就職，軍官手上的「核武足球」將一併交接。（法新社）

2017-01-20  15:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普在過幾個小時，就要就職成為新任總統。而美國總統所掌握的極大權力之一，就是握有核武發射密碼，這項權力待川普宣誓完成後便可一併獲得。

根據《BBC》報導，核武密碼將放置在黑色大皮包裡，皮包內裝著一個手提箱，被稱為「核武足球」，箱內裝的是一個數字撥號鍵盤，密碼就儲存在這當中。

至於啟動核武的方式，就是由總統按下按鈕，川普在候任期間已接受過相關訓練。屆時總統歐巴馬身旁將有一位軍官攜帶核武足球，待川普宣誓完成後，便會立即轉交給川普身旁的軍官，此刻川普便是唯一一位能夠下令發射核武的人。

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