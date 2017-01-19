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巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面

這組在近日引發熱議的相片，其實是發生於兩年多前的一場婚禮上，照片中身穿藍色洋裝的其實是伴娘。（圖擷自izismile）

2017-01-19  00:32

〔即時新聞／綜合報導〕通常在婚禮上伴娘都會刻意避免搶了新娘的鋒頭，但國外先前就曾有位伴娘表現太過搶鏡，在網路掀起一陣熱議。

據傳這組在近日引發熱議的相片，其實是發生於兩年多前的一場婚禮上，照片中身穿藍色洋裝的其實是伴娘，但相關圖片中最搶鏡的卻一直都是她。

只見她在婚禮上與其他人一起拍下跳躍照時，不僅讓雙峰展現出驚人的「彈跳力」，就連輕薄的藍色洋裝下擺也在風吹下露出黑色的三角底褲，走光的畫面讓她搶得不少鏡頭，反而變成婚禮上的真正主角。

身穿藍色洋裝的伴娘雙峰十分突出。（圖擷自keptelenseg）

伴娘的身材相當搶鏡。（圖擷自izismile）

強烈的對比讓人不注意伴娘也難。（圖擷自keptelenseg）

伴娘在婚禮上與其他人一起拍下跳躍照時，不僅讓雙峰展現出驚人的「彈跳力」，就連輕薄的藍色洋裝下擺也在風吹下露出黑色的三角底褲。（圖擷自izismile）

伴娘在拍攝跳躍照時，不慎走光。（圖擷自izismile）

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相關關鍵字： 伴娘 國外趣聞 搶鏡 搶鏡頭 新娘 突出 網路趣聞 趣聞
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