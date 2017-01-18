日飯店放置否認「南京屠殺」書籍 老闆今出面回應

2017-01-18 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本開發公司「APA集團」旗下飯店「APA HOTEL」被爆料在客房內放置否認南京大屠殺的書籍，且書籍作者就是該飯店所屬集團負責人元谷外志雄，此事件意外引起風波，元谷外志雄今日出面表示：「我相信我寫的東西是事實。」並強調不考慮將相關書籍撤除。

綜合日媒報導，「APA HOTEL」昨日發出聲明，指出該書籍是基於史實來撰寫，目的是為了讓大家了解真正的歷史，無意批判特定國家或國民，同時強調：「日本保障言論自由，認為不能允許因單方面的壓力就收回主張。」元谷外志雄今日接受《日本經濟新聞》訪問時也提到：「我相信我寫的東西是事實。」並強調不會因此將書籍從客房中撤除。

事發原因源自於一名美國女大學生「Kat」和另一名中國籍男子在微博所上傳的一段影片，影片中指出「APA HOTEL」的客房內會放置一本名為《理論 近現代史學Ⅱ 真正的日本歷史》的書籍，並有日英兩種語言版本，書籍內容對南京大屠殺和慰安婦均持否認態度，而作者「藤誠志」就是APA集團負責人元谷外志雄。該影片上傳至今僅3日，已有9473萬點閱人數，相關議題在中國掀起熱議，許多中國網友紛紛抵制「APA HOTEL」。

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