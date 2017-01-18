| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》大逆轉！郭冠英退休案北高院判准退 檢警調查獲150公斤安毒 市值上億元、逮2人
 首頁 > 國際

日飯店放置否認「南京屠殺」書籍 老闆今出面回應

2017-01-18  14:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本開發公司「APA集團」旗下飯店「APA HOTEL」被爆料在客房內放置否認南京大屠殺的書籍，且書籍作者就是該飯店所屬集團負責人元谷外志雄，此事件意外引起風波，元谷外志雄今日出面表示：「我相信我寫的東西是事實。」並強調不考慮將相關書籍撤除。

綜合日媒報導，「APA HOTEL」昨日發出聲明，指出該書籍是基於史實來撰寫，目的是為了讓大家了解真正的歷史，無意批判特定國家或國民，同時強調：「日本保障言論自由，認為不能允許因單方面的壓力就收回主張。」元谷外志雄今日接受《日本經濟新聞》訪問時也提到：「我相信我寫的東西是事實。」並強調不會因此將書籍從客房中撤除。

事發原因源自於一名美國女大學生「Kat」和另一名中國籍男子在微博所上傳的一段影片，影片中指出「APA HOTEL」的客房內會放置一本名為《理論 近現代史學Ⅱ 真正的日本歷史》的書籍，並有日英兩種語言版本，書籍內容對南京大屠殺和慰安婦均持否認態度，而作者「藤誠志」就是APA集團負責人元谷外志雄。該影片上傳至今僅3日，已有9473萬點閱人數，相關議題在中國掀起熱議，許多中國網友紛紛抵制「APA HOTEL」。

相關影音連結：

廣告
  • 日本飯店「APA HOTEL」被爆料在客房內放置否認南京大屠殺的書籍，且書籍作者就是該飯店所屬集團負責人元谷外志雄，他今日出面表示：「我相信我寫的東西是事實。」（圖擷取自網路）

    日本飯店「APA HOTEL」被爆料在客房內放置否認南京大屠殺的書籍，且書籍作者就是該飯店所屬集團負責人元谷外志雄，他今日出面表示：「我相信我寫的東西是事實。」（圖擷取自網路）

  • （圖擷取自APA集團官方網站）

    （圖擷取自APA集團官方網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： APA Hotel 南京大屠殺 日本 飯店
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：日飯店放置否認「南京屠殺」書籍 老闆今出面回應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.