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坦言愛時尚 英相梅伊將登Vogue封面

梅伊身為英國保守黨黨魁，曾坦言自己喜愛時尚。（法新社資料照）

2017-01-17  07:10

〔即時新聞／綜合報導〕去年7月上任的英國史上第二位女性首相梅伊（Theresa May），其辦公室透露，她將登上「時尚雜誌」（Vogue）美國版4月號封面，成為首位登上美國版Vogue雜誌的英國領導人。

綜合媒體報導，此次拍攝計畫已籌備已久，將由美國著名攝影師萊博維（Annie Leibovitz）掌鏡，會刊登在美國版Vogue雜誌4月號雜誌封面和內頁。

梅伊身為英國保守黨黨魁，曾坦言自己喜愛時尚，還是Vogue雜誌的忠實讀者，她的服裝多變，不會侷限於裙裝，有時還會以褲裝上班，穿衣風格也依場合不同做改變。之前她接受媒體採訪時，穿著價值995英鎊（約新台幣4萬6800元）的咖啡色皮褲，受到前政府官員批評奢侈。

梅伊不是首位登上時尚雜誌封面的女性領導人，有「鐵娘子」之稱的英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）也曾經4次為英國版Vogue拍照。

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  • 首相梅伊將登上「時尚雜誌」（Vogue）美國版4月號封面。（彭博資料照）

    首相梅伊將登上「時尚雜誌」（Vogue）美國版4月號封面。（彭博資料照）

  • 梅伊曾穿著鮮豔色彩的高跟鞋。（美聯社資料照）

    梅伊曾穿著鮮豔色彩的高跟鞋。（美聯社資料照）

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