亞馬遜網賣…惹得印度翻臉警告

2017-01-16 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕電子商務巨頭亞馬遜1週內惹怒印度人兩次，先是賣印度國旗圖案門壂、又賣印度聖雄甘地頭像人字拖鞋，印度外交部長斯瓦拉傑在推特上發文，要求亞馬遜「無條件道歉」，否則印度將對該公司的管理人員拒發簽證；印度財政部長秘書也在推特發文警告，要亞馬遜安分點，否則就是自找麻煩。

《BBC》報導，這兩項商品都已經下架，但亞馬遜對國旗門壂一事已有解釋，指該門墊是第三方賣家在亞馬遜網站上出售的，亞馬遜「尊重印度的法律和風俗」。但對甘地人字拖一事，暫時沒有新的回應。

據報導，亞馬遜已連番出售不當商品激怒印度，在去年6月亞馬遜也出售了印有印度教神靈圖案的門墊。