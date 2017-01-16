| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

東亞及東南亞電子垃圾 中國5年內翻倍總量第一

2017-01-16  00:31

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於日本東京的聯合國大學（United Nations University）15日發布的報告指出，東亞及東南亞的電子垃圾量，在2010年至2015年增加了63%，其中，中國翻了一倍，總量位居2015年第一；香港、新加坡和台灣的人均量則排名前三。

綜合媒體報導，聯合國大學分析了12個國家與地區的電子垃圾量，包括台灣、柬埔寨、中國、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國及越南。受收入增加及對小工具和電器的高需求影響，電子垃圾量在5年內增加了63%，總計1230萬噸。

其中，中國在2010年至2015年間，電子垃圾量就翻了一倍，增長107%，2015年達到670萬噸，位居第一，其次為日本的223萬噸和南韓的83萬噸。

另外，2015年電子垃圾各國人均量為10公斤，其中前3高為香港21.7公斤、新加坡19.95公斤、台灣19.13公斤；人均最低的3國為柬埔寨1.1公斤、越南1.34公斤、菲律賓1.35公斤。

報告也指出，在東亞及東南亞地區，台灣、日本及南韓率先建立電子垃圾收集及回收系統，在1990年代後期開始採用和實施電子垃圾專法，對此有相對較強且有力的執法。

廣告
  • 東亞及東南亞的電子垃圾量，在2010年至2015年增加了63%，其中，中國翻了一倍，總量位居2015年第一；香港、新加坡和台灣的人均量排名前三。（彭博）

    東亞及東南亞的電子垃圾量，在2010年至2015年增加了63%，其中，中國翻了一倍，總量位居2015年第一；香港、新加坡和台灣的人均量排名前三。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 廢棄物 日本 電子 電子垃圾 電子廢棄物
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：東亞及東南亞電子垃圾 中國5年內翻倍總量第一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.