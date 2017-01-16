東亞及東南亞電子垃圾 中國5年內翻倍總量第一

2017-01-16 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於日本東京的聯合國大學（United Nations University）15日發布的報告指出，東亞及東南亞的電子垃圾量，在2010年至2015年增加了63%，其中，中國翻了一倍，總量位居2015年第一；香港、新加坡和台灣的人均量則排名前三。

綜合媒體報導，聯合國大學分析了12個國家與地區的電子垃圾量，包括台灣、柬埔寨、中國、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國及越南。受收入增加及對小工具和電器的高需求影響，電子垃圾量在5年內增加了63%，總計1230萬噸。

其中，中國在2010年至2015年間，電子垃圾量就翻了一倍，增長107%，2015年達到670萬噸，位居第一，其次為日本的223萬噸和南韓的83萬噸。

另外，2015年電子垃圾各國人均量為10公斤，其中前3高為香港21.7公斤、新加坡19.95公斤、台灣19.13公斤；人均最低的3國為柬埔寨1.1公斤、越南1.34公斤、菲律賓1.35公斤。

報告也指出，在東亞及東南亞地區，台灣、日本及南韓率先建立電子垃圾收集及回收系統，在1990年代後期開始採用和實施電子垃圾專法，對此有相對較強且有力的執法。