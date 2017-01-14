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母猴失手「摔死」機器猴寶寶 猴群揪心哀悼

一隻機器後不慎被摔到樹下，結果猴群都以為機器猴因此「摔死」了，紛紛圍過來替牠哀悼。（圖擷自YouTube）

2017-01-14  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕動物的真情流露令人動容！英國BBC日前在拍攝新節目時，將一隻猴子造型的攝影機放入猴群中，希望能捕捉灰葉猴的生活樣貌，其中一隻母猴很熱心的想照顧「它」，還將它抱入懷中，卻一時不慎將它摔到樹下，結果猴群都以為機器猴因此「摔死」了，紛紛圍過來替牠哀悼，讓人看了都為之感動。

綜合媒體報導，「Spy in the Wild」是BBC正在拍攝的一部紀錄片，日前拍攝團隊前往印度的拉賈斯坦邦（Rajasthan），並將做成猴型的攝影機放到當地的灰葉猴群間，有趣的是，此舉也引發猴群關注，只見牠們圍繞在「它」身邊走動，並好奇的觸摸牠，其中一隻母猴甚至將它視如己出的抱在懷裡，但卻因一時沒抓好，將它摔到了樹下。

緊張的母猴趕緊前往查看，並將它抱到一旁，但似乎是因為它始終沒有反應，母猴便將它放到草地上，其他猴子也紛紛圍過來撫摸、親吻它，輪流表示哀悼，在一旁甚至還有其他猴子相擁安慰彼此，讓人看了為之動容。

據旁白指出，這一幕其實完全出乎意料，沒想到原本用來協助拍攝的機器猴竟會引起這樣的反應。不少網友看完後也表示，「看完都哭了」、「動物之間也有愛與同理心」、「愛是宇宙間共通的語言」等。

相關影片請見：


Langur monkeys grieve over fake monkey - Spy in the Wild: Episode 1 Preview - BBC One

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  • 英國BBC日前在拍攝新節目時，將一隻猴子造型的攝影機放入猴群中，希望能捕捉灰葉猴的生活樣貌。（圖擷自YouTube）

    英國BBC日前在拍攝新節目時，將一隻猴子造型的攝影機放入猴群中，希望能捕捉灰葉猴的生活樣貌。（圖擷自YouTube）

  • 猴群好奇的觸摸「它」，並圍繞在「它」身邊走動，其中一隻母猴甚至將它視如己出的抱在懷裡。（圖擷自YouTube）

    猴群好奇的觸摸「它」，並圍繞在「它」身邊走動，其中一隻母猴甚至將它視如己出的抱在懷裡。（圖擷自YouTube）

  • 似乎是因為摔下樹的機器猴始終沒有反應，猴群紛紛圍過來撫摸、親吻它，輪流表示哀悼。（圖擷自YouTube）

    似乎是因為摔下樹的機器猴始終沒有反應，猴群紛紛圍過來撫摸、親吻它，輪流表示哀悼。（圖擷自YouTube）

  • BBC捕捉到一旁的猴群沉浸在悲傷的氛圍中。（圖擷自YouTube）

    BBC捕捉到一旁的猴群沉浸在悲傷的氛圍中。（圖擷自YouTube）

  • 在一旁甚至還有其他猴子相擁安慰彼此，讓人看了為之動容。（圖擷自YouTube）

    在一旁甚至還有其他猴子相擁安慰彼此，讓人看了為之動容。（圖擷自YouTube）

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相關關鍵字： 動物 感動 洋蔥 灰葉猴 猴子 真情 真情流露
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標題：母猴失手「摔死」機器猴寶寶 猴群揪心哀悼


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