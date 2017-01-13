川普再上推特連環砲 酸希拉蕊應「內疚得要命」
川普再上推特連環砲，新仇舊恨一起罵，甚至說陷入電郵門事件的希拉蕊應該「內疚死了」。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統當選人川普今日（13）又在推特連環開砲，批評共和黨和民主黨拼湊未經證實的說辭，也批民主黨別再怨希拉蕊敗選是因為聯邦調查局（FBI）了。
川普今早看似心情不錯，先讚政府內閣提名人選「看起來都不錯」，並希望各內閣「做自己、表達己見，非表達我的想法！」
接著他話鋒一轉，「現在發現，這些針對我的不實指控，都是我的政敵們和一位怕被告的失敗間諜拼拼湊湊的。無恥的政治操弄人士完全捏造事實，民主黨人和共和黨人都有份 ─ 假新聞！俄國說沒這回事。」
根據美國網路媒體「BuzzFeed」公布的一份35頁備忘錄，指稱俄國握有川普召妓把柄，有可能用之勒索川普。
川普說，「或許是『情報單位』就算知道沒證據就公開資料，未來也不會是事實。我的人馬將在90天內提出（駭客入侵）完整報告！」
接著川普批評，根據聯邦調查局對希拉蕊掌握的資料，其實不應該讓希拉蕊繼續打選戰，也稱FBI對她「有夠好」，希拉蕊應該「內疚得要命」。
川普也指希拉蕊敗因是「沒熱情」、「在錯誤的州打選戰」。川普將在1月20日宣示就職，希拉蕊將以「前第一夫人」身分出席典禮。
今日最後一篇推文，川普不忘批評歐巴馬，他的「『不』可負擔照護法就快走入歷史了。」
相關推文請見：
Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably...— Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2017年1月13日
released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!— Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2017年1月13日
What are Hillary Clinton's people complaining about with respect to the F.B.I. Based on the information they had she should never.....— Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2017年1月13日
have been allowed to run - guilty as hell. They were VERY nice to her. She lost because she campaigned in the wrong states - no enthusiasm!— Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2017年1月13日
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 靈異畫面都被拍下！ 娃娃自行轉頭畫面超驚悚
- 川普上任10風險 日媒：台灣海峽恐成「彈藥庫」
- 北京唯一支持 林鄭月娥辭官拚特首
- 獲頒總統自由勳章 美副總統拜登激動落淚
- 台北人北京開咖啡店 繁體字寫對了打9折
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- 新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走
- 社區設犬隻安置場 惡臭噪音讓居民凍抹條
- 魔鬼製作人狂逼 家家唱到精神分裂
- 紐約地途》紐約地鐵新氣象？
- 又到尾牙酒駕高峰期 高市今明兩天強力取締
- 仁愛鄉春陽部落民宅竄火 6旬男葬身火窟
- Matzka擺攤拚酒 黃子佼驚：海量奇緣
- 逆向行駛國道 老翁稱以為是省道
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 田中清桃後繼有人？陳沂質疑Paul高學歷也造假
- 小英抵第4邦交國 薩爾瓦多外長接機
- 澎恰恰7年磨《釧兒》 醞釀爆笑音樂劇
- 〈國際現場〉巴西意外降息3碼
- 當富人或獅將 阿福：薪水非要因
- 南市警掃黑10人落網 「小黑」張錫銘姪子遭聲押
- HBL／南湖逆轉東山 對廖總的最高敬意
- 怎樣有效和寵物溝通？研究：狗狗喜歡Baby Talk
- 經典賽》今加入台灣隊集訓 王勝偉︰目標28人名單
- 3.5兆勞動基金「大掌櫃」 蔡豐清出線
- 鷹眼煞到謝霆鋒妹妹？ 謝婷婷曖昧甜笑「慢慢來」
- 蔡得勝建議「蔡習共識」取代「九二共識」
- 新北檢警掃蕩黑幫 3天逮55人收押8嫌
- 自由廣場》兩黨都有難念的經
- 黃色單車太醒目 竊賊不到1天就被逮
- 「伊骨力，阮足呷意！」 全台語喜帖網友大讚
- 表態選高市長了？管碧玲：花媽做完換管媽
- 自由廣場》海峽中線離海洋法多遠？
- 金唱片／TWICE雖成大贏家 粉絲怒嗆典禮又出包
- 方念華《FOCUS全球新聞》將延長為90分鐘
- 中國逼台駐奈代表處撤館 江啟臣：零和戰正式開打
- 厭世姬原來是正妹！開直播啃雞爪配啤酒
- 陸軍版「即刻救援」 耶誕節救車禍陸專生
- 北市5幹線公車轉乘公車 7月起優惠
- 高麗菜價格崩 愛心店家認購轉送弱勢戶
- 年金改革座談會台東明登場 周邊先交管架護欄
- 少女遭性侵3年 錄下對話揪狼父
- CBA》北京球員揮拳施暴 「野獸」林志傑沒事
- 新莊工廠竄火 1人到院前無生命跡象
- 經典賽》日本隊名單大致確定 完整名單估1月下旬公布
標題：川普再上推特連環砲 酸希拉蕊應「內疚得要命」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email