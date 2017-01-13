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川普再上推特連環砲 酸希拉蕊應「內疚得要命」

川普再上推特連環砲，新仇舊恨一起罵，甚至說陷入電郵門事件的希拉蕊應該「內疚死了」。（路透）

2017-01-13  21:52

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統當選人川普今日（13）又在推特連環開砲，批評共和黨和民主黨拼湊未經證實的說辭，也批民主黨別再怨希拉蕊敗選是因為聯邦調查局（FBI）了。

川普今早看似心情不錯，先讚政府內閣提名人選「看起來都不錯」，並希望各內閣「做自己、表達己見，非表達我的想法！」

接著他話鋒一轉，「現在發現，這些針對我的不實指控，都是我的政敵們和一位怕被告的失敗間諜拼拼湊湊的。無恥的政治操弄人士完全捏造事實，民主黨人和共和黨人都有份 ─ 假新聞！俄國說沒這回事。」

根據美國網路媒體「BuzzFeed」公布的一份35頁備忘錄，指稱俄國握有川普召妓把柄，有可能用之勒索川普。

川普說，「或許是『情報單位』就算知道沒證據就公開資料，未來也不會是事實。我的人馬將在90天內提出（駭客入侵）完整報告！」

接著川普批評，根據聯邦調查局對希拉蕊掌握的資料，其實不應該讓希拉蕊繼續打選戰，也稱FBI對她「有夠好」，希拉蕊應該「內疚得要命」。

川普也指希拉蕊敗因是「沒熱情」、「在錯誤的州打選戰」。川普將在1月20日宣示就職，希拉蕊將以「前第一夫人」身分出席典禮。

今日最後一篇推文，川普不忘批評歐巴馬，他的「『不』可負擔照護法就快走入歷史了。」

相關推文請見：

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  • 希拉蕊跌破眾人眼鏡，未能當選美國下屆總統。（法新社）

    希拉蕊跌破眾人眼鏡，未能當選美國下屆總統。（法新社）

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