川普再上推特連環砲 酸希拉蕊應「內疚得要命」

川普再上推特連環砲,新仇舊恨一起罵,甚至說陷入電郵門事件的希拉蕊應該「內疚死了」。(路透)

2017-01-13 21:52

〔編譯周柏憲/綜合報導〕美國總統當選人川普今日(13)又在推特連環開砲,批評共和黨和民主黨拼湊未經證實的說辭,也批民主黨別再怨希拉蕊敗選是因為聯邦調查局(FBI)了。

川普今早看似心情不錯,先讚政府內閣提名人選「看起來都不錯」,並希望各內閣「做自己、表達己見,非表達我的想法!」

接著他話鋒一轉,「現在發現,這些針對我的不實指控,都是我的政敵們和一位怕被告的失敗間諜拼拼湊湊的。無恥的政治操弄人士完全捏造事實,民主黨人和共和黨人都有份 ─ 假新聞!俄國說沒這回事。」

根據美國網路媒體「BuzzFeed」公布的一份35頁備忘錄,指稱俄國握有川普召妓把柄,有可能用之勒索川普。

川普說,「或許是『情報單位』就算知道沒證據就公開資料,未來也不會是事實。我的人馬將在90天內提出(駭客入侵)完整報告!」

接著川普批評,根據聯邦調查局對希拉蕊掌握的資料,其實不應該讓希拉蕊繼續打選戰,也稱FBI對她「有夠好」,希拉蕊應該「內疚得要命」。

川普也指希拉蕊敗因是「沒熱情」、「在錯誤的州打選戰」。川普將在1月20日宣示就職,希拉蕊將以「前第一夫人」身分出席典禮。

今日最後一篇推文,川普不忘批評歐巴馬,他的「『不』可負擔照護法就快走入歷史了。」

相關推文請見:

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年1月13日

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年1月13日

What are Hillary Clinton's people complaining about with respect to the F.B.I. Based on the information they had she should never..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年1月13日

have been allowed to run - guilty as hell. They were VERY nice to her. She lost because she campaigned in the wrong states - no enthusiasm! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年1月13日