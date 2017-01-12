中國千年馬戲表演新危機 被控非法運輸、買賣野生動物…

2017-01-12 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕在中國有千年表演歷史的馬戲雜技表演，如今面臨危機，河北一個馬戲團長在跨省運輸虎、獅、熊、猴時，被指控非法運輸珍貴、瀕危野生動物罪，團長及執行長分別被判有期徒刑10年、8年。

《澎湃新聞》報導，中國法院是指控這個馬戲團運輸這些野生動物沒有辦理運輸相輸手續，且指團長「非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品、情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑」。

馬戲團團長的代理律師指稱，這馬戲團領有合法的營業執照和營業性演出許可證，且「運輸」的野生動物都是出於演出需要。

由於馬戲團中的動物表演在中國已經長達千年之久，且還設有各級的馬戲雜技學校，最近更在籌備設立國家級的大學，如今卻變成非法運輸或買賣珍貴、瀕危野生動物，負責人被判刑，等於重擊此項表演藝術。