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提勒森承認 俄對國際社會構成危險

2017-01-12  00:22

〔中央社〕美國總統當選人川普提名的國務卿人選提勒森今天在國會參議院聽證會接受質詢時承認，俄羅斯在國際間構成了危險，且俄國近來的行動「罔顧」美國利益。

提勒森（Rex Tillerson）在參院外交委員會任命聽證會上說：「俄羅斯雖然希望在國際舞台上獲得尊敬和分量，但其近來的活動卻罔顧美國的利益。」

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