香港人權急速倒退 國際特赦組織：1997以來最差

國際特赦組織香港分會今發表2016年香港人權狀況報告，指稱香港人權狀況達到1997年回歸中國以來最糟糕的程度。（歐新社）

2017-01-11 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織香港分會今日發表2016年香港人權狀況報告表示，去年香港人權狀況有「急速倒退之象」，包含銅鑼灣書店事件、香港立法會宣誓風波等，認為香港人權狀況達到1997年回歸中國以來最糟糕的程度。

綜合香港媒體報導，國際特赦組織香港分會今日發表2016年香港人權報告，該報告從法治、表達自由及人權教育三方面探討，國際特赦組織香港分會總幹事區美寶表示，從2015年年底，香港「銅鑼灣書店」五人陸續失蹤案所引起的風波，到立法會議員宣誓爭議所引發的後續事件，令人質疑香港的獨立司法制度是否仍有效運作。

在香港新聞自由部分，去年4月香港《明報》執行總編輯姜國元（筆名安裕）突遭裁退，香港媒體界痛批不尊重專欄作者的表達自由，還有網路媒體不能進入政府總部採訪等，都被認為是限制了媒體採訪自由，及香港民眾接收新聞的權利。

同時國際特赦組織香港分會質疑政府沒有積極回應人權組織的訴求，區美寶指出，他們曾就銅鑼灣書店事件去信香港政府要求說明，但毫無回應，覺得「愈來愈難與政府溝通」，報告認為，去年香港人權狀況急速惡化，達到1997年回歸中國以來最糟糕的程度。