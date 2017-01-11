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韓國防部：北韓具高水準製造核彈頭能力

南韓國防白皮書指出，北韓製造核彈頭的能力已達到高水準。圖中為北韓最高領導人金正恩。（法新社）

2017-01-11  15:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部今天發表「2016年國防白皮書」，內文指出北韓擁有可製造核彈頭的「鈈」約50公斤，且生產高濃縮鈾（HEU）、製造核彈頭的能力已達到很高的水準。

南韓國防白皮書指出，北韓進行的高濃縮鈾計畫取得明顯進展，但文中未提及高濃縮鈾的擁有量。不過明確提及北韓擁有可製造核彈頭的鈈達50公斤，數量較2008年增加10公斤，預計50公斤的量可以製造出10枚核彈。

白皮書提到，北韓在生產高濃縮鈾並製造核彈頭的能力、核彈頭小型化技術，「估計達到很高的水平」。

此外，文中也指出，北韓目前有6800多名駭客，總兵力則達到128萬人，目前新增2支團級部隊，負責宣傳北韓領導人金正恩的政績。北韓也佈署射程達1千公里的「飛毛腿 - ER」飛彈。

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