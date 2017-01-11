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同時挑釁台日！ 中國3軍艦繞行日本一周

中國2艘護衛艦和1艘補給艦10日繞日本一圈挑釁。（圖擷取自日本防衛省網站）

2017-01-11  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘航空母艦遼寧號今天上午7時駛經台灣海峽，沿著海峽中線以西北返母港，整趟遠航形成繞行台灣一周的挑釁動作。而在此同時，日本防衛省宣稱，中國2艘護衛艦和1艘補給艦10日也完成了繞行日本一圈的行為。

根據日本《共同社》報導，日本防衛省統合幕僚監部10日發布消息稱，中國海軍的2艘護衛艦和1艘補給艦，10日上午由北至南駛過日本海，再通過對馬海峽駛入東海，基本上繞著日本列島航行了一周。

中國最近對日本的軍事行動愈趨活躍，去年10月有3艘軍艦自東海航行，通過鹿兒島縣海域的大隅海峽，本月5日又有軍艦從青森縣海域的津輕海峽向西航行，9日還有包括轟炸機在內的8架飛機，在對馬海峽上空往返飛行，日本防衛省正密切關注相關動向。

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標題：同時挑釁台日！ 中國3軍艦繞行日本一周


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