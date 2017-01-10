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外傳杜特蒂新年赴中國治癌 助理出面否認

2017-01-10  18:55

〔即時新聞／綜合報導〕時常語出驚人的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），在今年初數日未露面，加上先前就有謠言指其罹癌，近日又有傳聞指出，杜特蒂前往中國癌症醫院就醫；杜特蒂的特別助理對此表示，杜特蒂在私人時間期間內，從未離開菲國前往中國就醫。

綜合菲媒報導，菲律賓前參議員塔塔德（Francisco Tatad）7日在《馬尼拉時報》發表評論，表示收到可靠的消息指出，杜特蒂在今年初的5天假期期間，乘坐私人飛機前往中國廣州復大癌症醫院會見癌症醫生。

杜特蒂的特別助理克里斯托佛（Christopher Bong Go）於當地時間週一對此表示，可以百分之百確定，杜特蒂在耶誕節以及新年假期期間並未離開過菲律賓，若有任何人懷疑，都可去檢查入境或是中國醫院記錄，來確認總統杜特蒂是否真有前往中國醫院就醫治療。

現年71歲的杜特蒂先前也曾出面闢謠，否認罹癌一說，而是每天飽受偏頭痛所擾，以及患有柏格氏症，而官員則稱杜特蒂仍然很健康，並且有能力履行其職務。

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  • 菲律賓總統杜特蒂在今年初五天假期未露面，近日有傳聞指出，杜特蒂前往中國癌症醫院就醫，其特別助理對此闢謠，否認傳言。（資料照，路透）

    菲律賓總統杜特蒂在今年初五天假期未露面，近日有傳聞指出，杜特蒂前往中國癌症醫院就醫，其特別助理對此闢謠，否認傳言。（資料照，路透）

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