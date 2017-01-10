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暴怒男擁15槍掃射妻女 只因她們做了這事...

布拉克威爾持槍隔著地板對妻女掃射，只因其中一人偷咬了他做的起司三明治一口。（擷取自《Fox news》）

2017-01-10  13:24

〔即時新聞／綜合報導〕誰吃了我的三明治！？

綜合外媒報導，美國巴爾的摩一名男子布拉克威爾（Daniel Brian Blackwell）當地時間8日晚間，在家中做了一個起司三明治。正當他準備大快朵頤時，才發現三明治已被咬了一口，怒火中燒的布拉克威爾立刻衝進地下室，抄起長短槍對妻子與女兒就是一陣掃射。幸好她們最後逃出家門並報警求救，男子在與趕來的警員對峙3小時後，終於遭到逮捕。

報導指出，55歲的布拉克威爾週日晚間政準備食用他親手烤的乳酪三明治時，發覺上面多了一排「噁心的」齒印，氣得他大發雷霆，立即衝進他存放非法槍枝的地窖中，並取出數把長短槍隔著地板對妻子與3名10餘歲的女兒掃射。

在瘋狂掃射後，布拉克威爾的妻子與孩子們並未受傷，並迅速從家門逃出報警求救。警方趕往現場後與布拉克威爾展開對峙，後者一度將自己關在家中，揚言展開攻擊，最終遭警方以胡椒催淚彈制服。

警方隨後對現場進行搜索，在一個隱密的地窖中發現15支由布拉克威爾非法擁有的長短槍，其中數柄槍械處於上膛狀態，火力強大。警方表示，嫌犯目前遭到收押並等候精神疾病的評估，尚未被檢方起訴。

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相關關鍵字： 三明治 掃射 擁槍 暴怒 美國 長短槍 非法槍械
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