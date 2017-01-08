川普「推特治國」 學者：讓中國無力還手
2017-01-08 19:11
〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）習慣在推特發表時事評論，惹來不少爭議，但著名的「中國崩潰論」學者章家敦日前表示，川普的「推特治國」，在外交上讓中國措手不及，沒有還手之力，稱川普是中國無法威脅的人。
「觀察者網」報導，針對川普「推特治國」對中國的影響，章家敦6日在美國雜誌《國家利益》發表一文。他在文中提到，中國曾有一套非常成功的策略：先讓美國總統候選人說一些遏制中國的言論，但當選後就立刻出擊打破平衡，為新總統任期中的兩國關係定調。
章家敦指出，前總統小布希（George Bush）和現任總統歐巴馬（Barack Obama）上台後都被中國誤導了，在任內避免和中國硬碰硬、但中國卻不斷破壞地區安全，完全不在乎美國反對。但這回川普搶了中國的角色，還沒上任就先奇襲對方，12月2日就和蔡英文通電話。
章家敦說，儘管川普不斷在推特抨擊中國，北京方面也早就不滿，但卻避免從個人角度批評他，這是因為中國還沒習慣川普的外交風格，對川普而言可能是隨便的評論，中國卻嚴肅以待，因為已超過中國預估的範圍。
他表示，川普的風格經常遭人批評，但有一好處：讓習慣奇襲美國的中國官員緊張起來。他們發現川普對推特運用自如，但中國卻無法熟練運用網路宣傳，因為官員沒有個人微博，對引導網路輿論毫無經驗。
章家敦說，反觀川普，並不打算通過放話來暗示他的意圖，這讓中國高層措手不及。中國對川普的推特威力，沒有還手之力，「看起來，中國遇到了一個他們沒可能威脅的人。」
美籍華人章家敦在2001年出版《中國即將崩潰》，預言中國社會體制因種種問題而將在少至5年、大至10年內崩潰，稱為「中國崩潰論」。
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