英國11歲最高正妹174公分！媽媽擔心「早熟」被搭訕
2017-01-06 23:02
英國女孩萊安娜（Liana Lisle）年僅11歲，卻已經長到174公分高，是全英國同年齡最高的女生，亮麗早熟的外型也引來不少誤會。（圖擷取自鏡報）
〔即時新聞／綜合報導〕英國女孩萊安娜（Liana Lisle）年僅11歲，卻已經長到174公分高，是全英國同年齡最高的女生，亮麗早熟的外型也引來不少誤會。
據英國《鏡報》報導，11歲的萊安娜還有一個3歲的妹妹希娜（Chyna），與母親住在倫敦南邊，她們都遺傳到母親的身高基因，就連3歲的妹妹也已經長到114公分，比同年齡的孩子高了將近30公分。
有醫師曾研究過萊安娜的情形，發現她並沒有異常增高的病狀，母親表示兩個孩子的身材應該是來自母方的家庭遺傳，她們的祖父身高將近200公分，母親本身也有177公分。
由於萊安娜和希娜都遠高於其他小孩，在學校裡頗受關注，但母親也有許多擔憂，怕力氣大的希娜會不小心傷到其他小孩，或是萊安娜早熟的外表會引來男士誤會搭訕。對於這對英國最高姊妹的將來，母親笑著說「她們倆都很漂亮，應該會朝模特兒發展。」
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