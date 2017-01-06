最狂尾牙加菜 強國公司運8噸重鯨魚當場肢解

網友爆料，中國江西一間公司昨運來一條鯨魚要給員工年終加菜。（擷取自《中國江西網》）

2017-01-06 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西一間公司昨天運來一頭重達8公噸的鯨魚，長度超過10公尺。網傳這是該公司買來要給員工年終加菜用的，不過也有人說是要拿來餵狗，至於背後的真實原因，目前仍眾說紛紜。

根據中媒《中國江西網》報導，這頭鯨魚由大卡車載運而來，以紅藍色帆布包裹。現場圍觀的民眾受訪時表示，鯨魚一運到現場，便有工作人員上前進行支解，肉塊、內臟散落一地，現場也流有大攤血跡，場面怵目驚心。

報導指出，由於鯨魚在內陸地區實屬罕見，宰殺過程瞬間吸引許多群眾圍觀，有人看得目瞪口呆，直呼「不可思議」。「血腥味很重，聽說重達8噸」，一名目擊者回憶道，「從來沒見過這麼大的魚，說實話有點恐怖」。

至於公司買鯨魚的來源、用途、價格等問題，知情人士表示，「確有此事，但鯨魚肯定不是新鮮捕撈的，是從外面拉回來的」，至於價格，該知情人士卻不願回答。另外，據爆料網友及當地民眾的說法，「聽說鯨魚是買來餵狗的」，不過這個說法仍未獲得該公司證實。

據悉，由於鯨魚在中國屬於二級重點水生野生保護動物，捕撈、運輸並不違法，但仍須具備相關證照，並於運送前向有關單位提出申請，待批准後才能合法運輸。