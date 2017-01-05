帶小孩溫泉泳池玩水猛滑手機 沒發現兒子溺斃

2017-01-05 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西一名婦人帶小孩到溫泉泳池玩耍，竟因滑手機沒發現兒子溺水，一個多小時後兒子已不幸身亡。

綜合媒體報導，肖姓婦人帶著一對子女到海泉灣溫泉世界玩水，從監視器畫面中可見，肖婦的兒子從兒童區爬向深水池，但肖婦忙著低頭滑手機，兒子發生溺水的三分鐘內肖婦完全沒有發現，不久後肖婦兒子沉入水池，肖婦才開始四處尋找。

過了一個多小時，工作人員從池中撈出肖婦兒子施以急救，仍宣告不治。肖婦表示原本即將帶小孩回到山東過年，卻遭遇喪子之痛。目前該溫泉世界已停業，並配合警方介入調查。