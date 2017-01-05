| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其遭汽車炸彈攻擊 2嫌遭擊斃1嫌在逃
 首頁 > 國際

帶小孩溫泉泳池玩水猛滑手機 沒發現兒子溺斃

2017-01-05  21:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西一名婦人帶小孩到溫泉泳池玩耍，竟因滑手機沒發現兒子溺水，一個多小時後兒子已不幸身亡。

綜合媒體報導，肖姓婦人帶著一對子女到海泉灣溫泉世界玩水，從監視器畫面中可見，肖婦的兒子從兒童區爬向深水池，但肖婦忙著低頭滑手機，兒子發生溺水的三分鐘內肖婦完全沒有發現，不久後肖婦兒子沉入水池，肖婦才開始四處尋找。

過了一個多小時，工作人員從池中撈出肖婦兒子施以急救，仍宣告不治。肖婦表示原本即將帶小孩回到山東過年，卻遭遇喪子之痛。目前該溫泉世界已停業，並配合警方介入調查。

廣告
  • 中國陝西一名婦人帶小孩到泳池玩耍，竟因滑手機沒發現兒子溺水，一個多小時後兒子已不幸身亡。（圖擷取自影片）

    中國陝西一名婦人帶小孩到泳池玩耍，竟因滑手機沒發現兒子溺水，一個多小時後兒子已不幸身亡。（圖擷取自影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 兒童 溺斃 滑手機
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：帶小孩溫泉泳池玩水猛滑手機 沒發現兒子溺斃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.