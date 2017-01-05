研究：家住大馬路旁 失智症機率提高7％

研究指出，住家離大馬路越近者，罹患失智症機率越高。（美聯社）

2017-01-05 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大最新研究指出，住家離大馬路太近，罹患失智症的風險會上升，距離越近風險越高！

綜合外媒報導，英國權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）刊登加拿大研究報告，研究針對加拿大安大略省（Ontario）約660萬民眾進行，結果發現住在繁忙路段不到50公尺者，比住在300公尺外的民眾，罹患失智症比率提高7%。

研究團隊分析約660萬名20歲到85歲民眾，發現2001年到2012年間，有24萬3611人罹患失智症，利用患者的郵遞區號與主要幹道的距離分析。

研究發現，鄰近繁忙路段50公尺以內者，失智症風險提高7%；50至100公尺的人，風險提高4%；101至200公尺提高2%；200公尺外，風險則是微乎其微。

此研究的共同執行者、安大略省公共衛生局環境暨職業衛生專家科普斯（Ray Copes）指出，空氣污染物會進入血流造成發炎情形，導致心血管疾病、糖尿病等。這項研究顯示，污染物從血流進入腦部，導致神經系統出問題。