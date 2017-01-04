解剖學將改寫？ 研究聲稱發現人體新器官

腸系膜過去被視為不重要的人體結構，但一份最新的愛爾蘭醫學研究指出，腸系膜其實是有連續性結構的器官。（圖截自網路）

2017-01-04 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕人類消化系統中的腸系膜（mesentery）是附在腹腔內部與內臟器官上的皺摺，現今的解剖學都把它當成破碎的結構，並不算器官。但有外媒報導指出，一份最新的醫學研究指出，腸系膜其實是有連續性結構的器官，屆時解剖學教材恐被改寫。

綜合外媒報導，腸系膜過去都被當成不重要的人體結構，但來自愛爾蘭林莫瑞克大學醫院（University Hospital Limerick）的研究員Calvin Coffey並不這麼認為，他的研究團隊於2012年用顯微鏡檢視腸系膜，發現腸系膜是具有連續性結構的獨立器官，但其相關功能仍舊不明。一旦這項研究成果被醫界認可，人體器官總數將增至79個。

Calvin Coffey表示，下一步還要研究腸系膜的功能、異常及疾病，若腸系膜未來被認證成器官，未來就可以發展出「腸系膜學」，對研究腸胃疾病將有很大的助益。該份研究日前已刊登在醫學期刊「柳葉刀」（The Lancetmedical journal）上。