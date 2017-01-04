| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

解剖學將改寫？ 研究聲稱發現人體新器官

腸系膜過去被視為不重要的人體結構，但一份最新的愛爾蘭醫學研究指出，腸系膜其實是有連續性結構的器官。（圖截自網路）

2017-01-04  13:27

〔即時新聞／綜合報導〕人類消化系統中的腸系膜（mesentery）是附在腹腔內部與內臟器官上的皺摺，現今的解剖學都把它當成破碎的結構，並不算器官。但有外媒報導指出，一份最新的醫學研究指出，腸系膜其實是有連續性結構的器官，屆時解剖學教材恐被改寫。

綜合外媒報導，腸系膜過去都被當成不重要的人體結構，但來自愛爾蘭林莫瑞克大學醫院（University Hospital Limerick）的研究員Calvin Coffey並不這麼認為，他的研究團隊於2012年用顯微鏡檢視腸系膜，發現腸系膜是具有連續性結構的獨立器官，但其相關功能仍舊不明。一旦這項研究成果被醫界認可，人體器官總數將增至79個。

Calvin Coffey表示，下一步還要研究腸系膜的功能、異常及疾病，若腸系膜未來被認證成器官，未來就可以發展出「腸系膜學」，對研究腸胃疾病將有很大的助益。該份研究日前已刊登在醫學期刊「柳葉刀」（The Lancetmedical journal）上。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 器官 研究 腸系膜 醫學
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：解剖學將改寫？ 研究聲稱發現人體新器官


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.