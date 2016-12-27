天氣變冷！北極熊賴床 懶洋洋打呵欠

加拿大一隻北極熊懶洋洋地在岩石間不斷扭動，頻頻打呵欠。（圖擷取自臉書影片）

2016-12-27 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕隨著天氣再度變冷，不少人一早起床或許會想「賴床」不起。在加拿大，就有一隻北極熊也想「賴床」，懶洋洋地在岩石間不斷扭動，還頻頻打呵欠，可愛的模樣讓一名路過的加拿大男子撞見，錄下短片並分享到網路上。

《每日郵報》報導，31歲的攝影師科莫（Jorel Cuomo）日前與伴侶到訪被譽為「北極熊之都」的加拿大邱吉爾小鎮（Churchill），意外捕捉到一隻剛從午覺中醒來的北極熊「賴床」不起，還頻頻打呵欠、吐舌頭，並在岩石間不斷扭動，科莫也將影片錄製成短片，並分享到自己的臉書粉絲專頁。

影片累積5萬多人瀏覽，不少網友也大呼可愛，也有網友表示，非常樂見這隻北極熊棲息在自然環境中，而不是被關在動物園供人欣賞。

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