日本研究：飲用地瓜水 有助於控制體重

2017-01-01 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本最新研究顯示，飲用川燙過地瓜的水，可能有助於控制體重；研究發現，地瓜水中的甘藷肽蛋白（sweet potato peptide，SPP），能有效降低小鼠的體重以及膽固醇、三酸甘油等濃度。研究團隊並指出，相關研究成果將可望應用於人體上。

綜合媒體報導，日本北海道農業研究中心最新發表的研究，在川燙過地瓜的澱粉水中萃取出甘藷肽蛋白，並用於餵食實施高脂肪飲食的小鼠，經過28天後，竟發現攝取甘藷肽蛋白的小鼠，體重及膽固醇、三酸甘油等濃度，明顯低於未特別攝取甘藷肽蛋白的小鼠。

研究團隊指出，目前尚不清楚甘藷肽蛋白會如何影響人體中脂質的代謝，但相關研究成果將可望應用於人體上；此外，目前日本製作地瓜加工食品時，會產生大量用於川燙地瓜的廢水，而該項研究將有助於地瓜水的回收與應用。

相關連結請見︰

研究原文：Effects of a sweetpotato protein digest on lipid metabolism in mice administered a high-fat diet