美國研究：1年之中 元旦自然死亡人數最高

2017-01-01 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕今天是2017年的第1天，很多人會在今天慶祝新年的到來。不過美國1項研究卻發現，在1月1日自然死亡的人數，比1年當中其他天的死亡人數都還多。

據《每日郵報》報導，美國加利福尼亞大學（University of California）最近在整理了人口數據時發現，耶誕節到新年期間的死亡人數比平常高。研究團隊之後於是找出美國25年內的死亡證明進行研究，結果發現1月1日因為疾病、年齡等自然因素死亡的人數比平常高出5%。

研究雖然發現，耶誕、新年假期有容易有較多的意外、攻擊事件，但研究團隊仍無法了解，為何在1月1日自然死亡的人數比平常多，他們未來將會對此做進一步的研究。

許多網友看到這樣的發現後都紛紛留言，「在1月1日看到這篇報導，心情有夠沉重...」、「真是另類的新年祝福。」