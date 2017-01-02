加國機師爛醉 機艙內昏睡

2017-01-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕加拿大廉價航空「日翼航空公司（Sunwing Airlines）」去年十二月三十一日驚傳意外，但肇事者並非乘客，而是一名三十七歲機師。他在駕駛的班機起飛前喝得酩酊大醉，昏倒在機艙內，機組人員見狀後通報警方將他逮捕。該名機長的酒精濃度超標三倍，可能導致機上一百零五人一起陪葬。

加國警方指出，日翼一架波音七三七客機預定從加國卡加利市（Calgary），飛往墨西哥坎昆市（Cancun），機上共有九十九名乘客和六名機組人員，但在班機起飛前（約清晨七時），登機口和機組人員注意到該名機師舉止怪異，副駕駛發現他在機艙內昏倒。

警方獲報到場後，先將機師護送下飛機，再對他進行酒測。誇張的是，事過兩小時後，該名機師的酒精濃度仍超標三倍（加拿大標準是○．○八％以上）。

「他們發現他從座位上掉落，他是名機長。」卡加利市警方發言人斯泰西（Paul Stacey）在記者會上表示。肇事機師可能釀災，但這類事故機率不高，因為主要航空公司都有檢查機制，他短期內將無法再飛。日翼發言人梅茜（Janine Massey）也對此事致歉。