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壞壞惹人愛？ 研究：刺青男更愛偷吃

波蘭最新研究顯示，在不少女性心中，刺青男雖然更具陽剛之氣，但也更有偷吃的傾向。（圖截自Instagram user daltonjackson）

2016-12-26  21:58

〔編譯陳正健／綜合報導〕許多人相信，刺青是男子氣概的象徵。不過，根據波蘭的最新研究，在不少女性心中，刺青男雖然更具陽剛之氣，但也更有偷吃的傾向。

波蘭研究人員邀請 2500名異性戀男女進行研究，他們先是觀看赤裸上身的男性照片（部份男性有手臂刺青），之後再作評論。

研究發現，多數男性受試者覺得，刺青男更具吸引力。相較之下，對部份女性受試者而言，刺青男並非那麼迷人。

一般認為，刺青男更具男子氣概，更有支配慾及侵略性。陽剛之氣與睪固酮（雄性荷爾蒙）有關，這種荷爾蒙負責性慾與肌肉增長。然而，睪固酮濃度偏高，也使男性更易外遇。

波蘭研究人員指出，睪固酮的暗黑特性，致使女性對刺青男考慮再三。她們將這類男性評估為較差的配偶與父親。

另外，新墨西哥大學（UNM）先前的研究也顯示，忠於長期關係的男性，睪固酮濃度較低，但偷腥男性的濃度較高。

本研究刊登於《人格與個別差異》（Personality and Individual Differences）期刊。

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相關關鍵字： 偷吃 刺青 性慾 睪固酮 研究 研究： 陽剛之氣 雄性荷爾蒙
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