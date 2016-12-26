壞壞惹人愛？ 研究：刺青男更愛偷吃
2016-12-26 21:58
波蘭最新研究顯示，在不少女性心中，刺青男雖然更具陽剛之氣，但也更有偷吃的傾向。（圖截自Instagram user daltonjackson）
〔編譯陳正健／綜合報導〕許多人相信，刺青是男子氣概的象徵。不過，根據波蘭的最新研究，在不少女性心中，刺青男雖然更具陽剛之氣，但也更有偷吃的傾向。
波蘭研究人員邀請 2500名異性戀男女進行研究，他們先是觀看赤裸上身的男性照片（部份男性有手臂刺青），之後再作評論。
研究發現，多數男性受試者覺得，刺青男更具吸引力。相較之下，對部份女性受試者而言，刺青男並非那麼迷人。
一般認為，刺青男更具男子氣概，更有支配慾及侵略性。陽剛之氣與睪固酮（雄性荷爾蒙）有關，這種荷爾蒙負責性慾與肌肉增長。然而，睪固酮濃度偏高，也使男性更易外遇。
波蘭研究人員指出，睪固酮的暗黑特性，致使女性對刺青男考慮再三。她們將這類男性評估為較差的配偶與父親。
另外，新墨西哥大學（UNM）先前的研究也顯示，忠於長期關係的男性，睪固酮濃度較低，但偷腥男性的濃度較高。
本研究刊登於《人格與個別差異》（Personality and Individual Differences）期刊。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 若台海戰爭爆發 中官媒：台美合作也贏不了中國
- 鴨肉裝牛肉 中國連鎖烤肉店「騙過全世界」
- 抗議聯合國決議 以色列召見美國大使
- 金正恩改12/25為祖母冥誕 北韓從此沒有耶誕節
- NFL保全意淫啦啦隊 竟當6.8萬觀眾前自慰
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 電協郵協數百億資產 將有法可管
- （台南）迎古禮試新妝 東門春牛關公臉
- 彰化跨年夜 北斗在地美食免費吃
- 因應春節運輸高峰 澎湖縣府全面應戰
- 遼寧號逼近？國安局：未往台灣海峽、進入南海
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Members of famed Russian army choir die in air crash
- 成大教授：不能扮納粹卻「大中至正」？
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 暖遊高雄！2016最後一抹夕陽在西子灣
- 進口核災區食品 政院：遵守WTO貿易規範
- 立委建議政府對外強調「台灣」 外交部：參酌辦理
- 糗大了！ TWICE上台表演 製作單位竟放錯歌
- 安控廠欣普羅 1月下旬上櫃
- 慢島劇團《南薑‧香茅‧罌粟花》讀劇會
- NBA》柯瑞MVP身手不再？柯爾：他還在適應中
- 穀保OB賽》同場4女判官 史上首見
- 東北季風+颱風影響 台南明起飄雨、降溫
- 〈親子會客室〉消化指令 多練習
- 高鐵特定區賣地 彰縣進帳2.5億
- 屏東戲偶造型達人 歌唱賽封王
- 黨主席提前選舉》挺柱VS毀柱鬧進法院
- 甩婚變大吃大喝 謝欣穎：不要再說我沒吃東西！
- 係真耶嗎？彰化海邊要蓋第2座焚化廠…
- 林心如喊愛daddy霍建華 蔡依林巧手神助攻
- 教育「追求標準答案」 柯說：再100年也拿不到諾貝爾獎
- 電動車免稅優惠 延至2021年
- 興航兩岸航線時間帶 恐遭中國收回
- 黃國昌被罷免 邱毅：很快便現出原形
- 反同婚團體怒闖立院 傳131人被警方控制行動
- 新娘快氣死！ 婚照竟都沒拍到臉
- 為酒店妹出氣 奪槍打死她男友判19年半
- 社會有共識再推法案？段宜康：那美國還在種族隔離
- 周董帶昆凌東京約會 迪士尼放閃過聖誕
- 過好年 國道客運春節不漲價
- （影音）鄧超唱謠籃曲哄入睡 女兒一腳飛踢堵住嘴
- 腦殘男示愛 要海倫清桃當性伴侶、看護
- 含塑膠微粒品將管制 環檢所：鑑別技術備妥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：壞壞惹人愛？ 研究：刺青男更愛偷吃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分