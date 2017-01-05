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史上最長 北京霧霾超過200小時創紀錄

北京將延長空汙警報至1月7日，受霧霾影響時間史上最長。（歐新社）

2017-01-05  14:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國部分地區受霧霾影響嚴重，引發一連串社會與政治問題。北京自去年12月30日起發布空汙警報，並延長時間至1月7日，總計下來時數將超過200小時，已創下歷史紀錄。

綜合外媒報導，北京原先在2016年12月30日發布空汙警報，時間至1月1日24時，後來先延長至1月4日24點，昨日二度宣布延長警報至1月7日，卻沒有說明霧霾徹底結束的預估時間及具體原因。

北京市環署局表示，延長警報時間後將持續禁止標準輕型汽油車、建築垃圾、砂石運輸車等車輛行駛，以及停止土石方施工、禁止施放煙火鞭炮和戶外燒烤等活動，此外也建議中小學和幼稚園暫停戶外活動。

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