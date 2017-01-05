嫌鄰居太吵 強國「震樓神器」反擊對方

中國之前就有人發明「震樓神器」，用「以噪制噪」的方法，讓長期被鄰居噪音所擾的民眾，向鄰居還擊。（圖擷取自中國掏寶）

2017-01-05 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕有時候鄰居發出噪音，令人不堪其擾。中國之前就有人發明「震樓神器」，用「以噪制噪」的方法，讓長期被鄰居噪音所擾的民眾，向鄰居還擊。最近中國江蘇一名女士被鄰居使用「震樓神器」噪音攻擊，讓他們一家沒辦法睡覺，只好報警求助，最後警察不僅將「震樓神器」強制沒收，使用其神器的用戶還將承擔民事責任。

綜合媒體報導，中國江蘇南京的陸太太家住在5樓，兒子一家三口同住。陸太太表示，孫子才4歲大，玩耍時難免發出聲響。但住在4樓的王先生認為，樓上的小孩不是一般的吵。雙方因此有點摩擦，鬧得不愉快。於是王先生竟買來「震樓神器」對付他們，「一到晚上9、10點鐘他就把機器打開，震動的聲音特別大，一夜都別想睡」，陸太太實在受不了，只好報警求助。警方到王先生家後，將安裝在天花板上的「震樓神器」取下，並沒收處理。

「震樓神器」其實就是一種振動機器，在網路上售價約人民幣200至300元。賣家稱透過支架將「震樓神器」安裝在天花板上，機器啟動後，樓上地板就會高頻震動，並與樓上的物體產生共振，聲音就像電鑽打洞時的噪音。一般來說，自家約30分貝左右，但樓上聽到的是自家的2倍。

律師表示，「以噪制噪」的方法，已侵害了相鄰權，應承擔一定的民事責任。律師更進一步說明，雖然目前沒有相關法律規定禁止銷售這類的電器產品，但商家以「防樓上噪音反擊神器」作為噱頭銷售，已在道德層面上存在問題。據中國法律規定，製造噪聲干擾他人正常生活，先警告；警告後仍改正，將處人民幣200元以上500元以下罰款。