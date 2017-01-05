嫌鄰居太吵 強國「震樓神器」反擊對方
2017-01-05 13:14
中國之前就有人發明「震樓神器」，用「以噪制噪」的方法，讓長期被鄰居噪音所擾的民眾，向鄰居還擊。（圖擷取自中國掏寶）
〔即時新聞／綜合報導〕有時候鄰居發出噪音，令人不堪其擾。中國之前就有人發明「震樓神器」，用「以噪制噪」的方法，讓長期被鄰居噪音所擾的民眾，向鄰居還擊。最近中國江蘇一名女士被鄰居使用「震樓神器」噪音攻擊，讓他們一家沒辦法睡覺，只好報警求助，最後警察不僅將「震樓神器」強制沒收，使用其神器的用戶還將承擔民事責任。
綜合媒體報導，中國江蘇南京的陸太太家住在5樓，兒子一家三口同住。陸太太表示，孫子才4歲大，玩耍時難免發出聲響。但住在4樓的王先生認為，樓上的小孩不是一般的吵。雙方因此有點摩擦，鬧得不愉快。於是王先生竟買來「震樓神器」對付他們，「一到晚上9、10點鐘他就把機器打開，震動的聲音特別大，一夜都別想睡」，陸太太實在受不了，只好報警求助。警方到王先生家後，將安裝在天花板上的「震樓神器」取下，並沒收處理。
「震樓神器」其實就是一種振動機器，在網路上售價約人民幣200至300元。賣家稱透過支架將「震樓神器」安裝在天花板上，機器啟動後，樓上地板就會高頻震動，並與樓上的物體產生共振，聲音就像電鑽打洞時的噪音。一般來說，自家約30分貝左右，但樓上聽到的是自家的2倍。
律師表示，「以噪制噪」的方法，已侵害了相鄰權，應承擔一定的民事責任。律師更進一步說明，雖然目前沒有相關法律規定禁止銷售這類的電器產品，但商家以「防樓上噪音反擊神器」作為噱頭銷售，已在道德層面上存在問題。據中國法律規定，製造噪聲干擾他人正常生活，先警告；警告後仍改正，將處人民幣200元以上500元以下罰款。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 雞年套幣1/12開賣 售價1800元
- 柯P上任首件信義區招標案 中央過關
- 「Google先生」用科技顛覆學習 崇明國小生HIGH翻
- 因應一例一休 台安醫院週日不看診
- 誤騎士不服取締 警竟失控回：你們「426」...
- 善心婦認捐80路燈 燈桿掛靜思語
- 異常配合攔檢 眼尖警員查獲槍枝
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 監視器包「國防布」？ 警方：故障維修中啦
- 1坪138萬 花蓮縣「地王」小跌
- 國中師對生性騷 台東教育處︰已調查
- 〈實現我的旅遊夢〉那些極光教我的事─加拿大黃刀鎮
- 自由廣場》羅智強是打蔡還打馬？
- 前妻安柏提文件重審 強哥酸「只想延續15分鐘名氣」
- 宜蘭前工旅處長 批長埤湖公廁有「陷阱 」
- 日立慈善盃 曾雅妮首度揮桿
- NBA》強森只花半分鐘 率熱火擒國王止敗
- 張柏芝被肌肉男打動 夜會親密互換貼身物
- 台南》拚蓋捷運 爭取2期路網研究經費
- NBA》碰也不行？ 魏少上籃他被判犯規（影音）
- 長澤雅美驚現肉餅臉 魚尾紋搶鏡
- 土投苦勞被看見！王溢正1524萬約當「複」翁
- 醉漢街上舞弄雙刀 警方封街逮人
- 老師60歲退休 全教總：阻礙師資新陳代謝
- 醉男騎車要買「漢堡」 遭攔查毆警送辦
- WSBL》台元三雌56分 國泰吃癟
- 僅四櫃位 水里北埔郵局人龍不斷
- 最大敵人是張善政、賴清德？ 柯P又神回...
- 內灣老街學廣告廣播尋人 找回走失童
- 竹縣原民實驗教育 擬音樂串聯尖石6校
- 「愛情公寓」交友 女子誘人投資詐財被訴
- 胡志強籲解散黨產會 顧立雄：不以為然
- 不捨農田閒置 崑濱伯提議分租
- NBA》向「手槍」致敬 老鷹退休馬拉維奇球衣 （影音）
- 2017年台海變數多 海協前副會長王在希：大局可控
- 高麗菜價崩盤 農民開放自採每顆10元
- 當居服員伴病患 26歲宅男變暖男
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嫌鄰居太吵 強國「震樓神器」反擊對方
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分