崔順實女兒鄭尤拉 傳遭丹麥警方逮捕

南韓總統朴槿惠密友崔順實的女兒鄭尤拉，據傳於今晨在丹麥被警方逮捕。（路透）

2017-01-02 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠因密友崔順實干政，在上個月遭到南韓國會彈劾，有外媒報導指出，崔順實的女兒鄭尤拉（Chung Yoo-ra）於今晨在丹麥被警方逮捕。

綜合外媒報導，南韓檢方日前以涉嫌走後門上大學，而妨礙招生工作為由，提請法院簽發鄭尤拉的拘留狀，更要求國際刑警組織對鄭尤拉發出通緝令。而據傳丹麥警方今早已逮捕了鄭尤拉。

現年20歲的鄭尤拉被指控走後門就讀南韓名校梨花女子大學，日前被通緝後就一直留在海外不回國且行蹤成謎。