崔順實女兒鄭尤拉 傳遭丹麥警方逮捕
2017-01-02 09:50
南韓總統朴槿惠密友崔順實的女兒鄭尤拉，據傳於今晨在丹麥被警方逮捕。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠因密友崔順實干政，在上個月遭到南韓國會彈劾，有外媒報導指出，崔順實的女兒鄭尤拉（Chung Yoo-ra）於今晨在丹麥被警方逮捕。
綜合外媒報導，南韓檢方日前以涉嫌走後門上大學，而妨礙招生工作為由，提請法院簽發鄭尤拉的拘留狀，更要求國際刑警組織對鄭尤拉發出通緝令。而據傳丹麥警方今早已逮捕了鄭尤拉。
現年20歲的鄭尤拉被指控走後門就讀南韓名校梨花女子大學，日前被通緝後就一直留在海外不回國且行蹤成謎。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 國銀新南向豐收 去年估賺逾百億
- 蘇澳外海布纜船 拍到東部第一道曙光
- 小檔案》孫明德
- 女星霸氣新願 「只需挪動屁股，處處是生機」
- 二二八70週年活動 週六登場
- 郭書瑤床上折騰 狂換體位
- 維納斯的呢喃（12／19～12／25）
- 川普會見蔡英文？ 總統府回應了...
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 被說搶風頭覺得累 雞排妹轉低調月撈50萬
- 花現太保花海節 七彩絕美遭亂踩
- 日職》大谷VR對決自己165公里火球 結局超意想不到（影音）
- 自由共和國》張祐銓／自己的體育自己救！
- 墜8米沉澱池 工人摔死
- 小兒術前發燒咳痰 最好等復元再開刀
- 謝土地公 隧道包商贈貫通石
- 鄭元暢拿命換4億 中國拚戲日睡2小時
- 2017大聯盟必看球員 大谷翔平也上榜？
- 交保不到3小時 賊元旦就開偷被逮
- 趕緊把握 新北耶誕城今最後一天
- 台南公園慶百歲 將重現昔日「飛瀑」
- 跨年互毆 到醫院還對峙
- HITO本舖個資外洩 2週30多名客戶挨詐
- 5招管控奏效 高市本土登革熱7個月僅2例
- 52Hz返鄉特映 花媽率眾捧場
- 傑愛婚》紫色夢幻婚 「鎖」住幸福
- NBA》拒絕火箭11億合約 豪哥前隊友低價加盟鵜鶘
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
- 施振榮卸任 期許企業福利金轉助藝文
- 登台打例行賽 西武盼今年成行
- 張志軍：今年台海局勢 複雜嚴峻
- 設籍4年滿20歲 金門人可便宜買酒
- BMW M550i xDrive 北美車展首演
- 周士淵兩頭空 4千大關…還差5分
- 〈職場心情筆記〉換位思考讓視角更完整
- 香港萬人遊行 促撤4議員覆核案
- 自由談》年金改革失敗，國家必崩壞！
- 虎頭埤升旗健行 女學生抽中機票
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：崔順實女兒鄭尤拉 傳遭丹麥警方逮捕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分