日本大叔實測「自拍燈」 加上兔耳朵後變正妹

2016-12-31 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕市面上有很多雜誌會透過送贈品，來吸引大家購買。最近就有一本雜誌隨刊附贈自拍燈，結果一名日本大叔使用後的照片引來網友熱議。

綜合報導指出，一本最近發行的日本女性雜誌中附有一款心型的自拍燈，廠商號稱這款自拍燈的燈光有經過多重考量和實際測試，可以讓人的肌膚在自拍後看起來更細緻、漂亮。而且自拍燈是採取愛心造型，讓女生拿在手上顯得可愛。

日本一位大叔網友就拿了自拍燈來進行實測，結果他的皮膚在自拍燈的照射下，真的變得很細緻且白皙。大叔之後更透過手機APP在照片中加上兔子耳朵、動畫人物的眼珠，結果大叔就搖身一變成為年輕正妹了。

許多網友看到這樣的圖片後都笑翻，有網友直言，「大叔好可愛。」、「和原本落差好大。」；但也有網友直呼，「好可怕！」