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3歲兒操拎呆 語音助理誤判狂噴西斯字眼當兒歌

2016-12-31  23:25

〔即時新聞／綜合報導〕國外一對爸媽靈機一動，請3歲大的兒子向智慧語音助理「Alexa」請求撥放兒歌，但卻因為兒子口齒不清晰，讓語音助理誤判以為他要聽A片用詞，便開始大誦西斯字眼，讓一旁的爸媽大崩潰，最後大喊：「STOP!」才讓Alexa成功閉嘴。

一名3歲男童向智慧語音助理Alexa要求唱兒歌給他聽，但因為他還小，發音無法完全標準，因此疑似把兒歌名講成「Dig D*ckers」，一旁的媽媽試圖救援，要兒子講清楚一點，但已經來不及了，語音助理以為男童要聽色情片用詞，於是開始狂噴西斯字詞，讓一旁爸媽當場大崩潰，兩人手忙腳亂超級慌張，最後在爸爸大喊：「Alexa！Stop！」後才成功讓語音助理停下，3歲的兒子則不解父母為什麼要這麼激動，一臉飽受驚嚇，讓不少網友笑翻。

有網友留言：「應該是老爸搜尋太多次了，聽他笑得多尷尬」、「Alexa：洨腥腥，好喔」、「好想看父母的表情」、「科技始終來至於人性」、「我要買一個給我以後的小孩」

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  • 國外一名3歲男童向語音助理請求撥放兒歌，但卻因口齒不清讓系統誤判，開始大講西斯字眼，讓一旁的父母崩潰到不行。（圖擷自YouTube）

    國外一名3歲男童向語音助理請求撥放兒歌，但卻因口齒不清讓系統誤判，開始大講西斯字眼，讓一旁的父母崩潰到不行。（圖擷自YouTube）

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相關關鍵字： 人工智慧 崩潰 男童 色情片 語音助理 誤會
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