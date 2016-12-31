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《小鹿斑比》華裔藝術家 黃齊耀106歲逝世

2016-12-31  23:38

〔即時新聞／綜合報導〕曾參與迪士尼經典卡通《小鹿斑比》（Bambi）製作、好萊塢華裔動畫藝術家黃齊耀（Tyrus Wong），在美國當地時間30日逝世，享嵩壽106歲。

黃齊耀在1920年於中國廣東臺山出生，9歲時隨父親移民至美國，當時正值美國排華年代，透過父親從小栽培及老師的推薦下，憑藉藝術天份成功申請獎學金，進入奧提斯美術學院（Otis College of Art and Design）；1938年畢業後加入迪士尼（Disney），他利用水墨畫的風格繪製動畫場景，讓迪士尼創辦人華特迪士尼大為驚艷，立刻將其融入《小鹿斑比》的動畫影片中，黃齊耀也因此一戰成名。

而他在完成《小鹿斑比》後，便轉往華納兄弟（Warner Bros.），其中參與過《越南大戰》（The Green Berets）、《日落黃沙》（The Wild Bunch）、《養子不教誰之過》（Rebel without a Cause）等經典之作，一直到1968年才退休離開，而他的一生也被拍成紀錄片《Tyrus》。

黃齊耀也在2001年獲頒「迪士尼傳奇人物」，其過去的手稿作品，在2013年被放置在迪士尼家族博物館作為永久展示。另在今年也獲得亞洲電影節（Asian World Film Festival）終身成就獎，今年30日於美國逝世，享嵩壽106歲。

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  • 因迪士尼經典卡通《小鹿斑比》一戰成名的好萊塢華裔動畫藝術家黃齊耀，在美國當地時間30日逝世，享嵩壽106歲。（圖擷取自YouTube）

    因迪士尼經典卡通《小鹿斑比》一戰成名的好萊塢華裔動畫藝術家黃齊耀，在美國當地時間30日逝世，享嵩壽106歲。（圖擷取自YouTube）

  • 黃齊耀參與動畫《小鹿斑比》製作計劃，利用水墨畫方式繪製動畫場景。（圖擷取自YouTube）

    黃齊耀參與動畫《小鹿斑比》製作計劃，利用水墨畫方式繪製動畫場景。（圖擷取自YouTube）

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相關關鍵字： 動畫片 去世 小鹿斑比 迪士尼
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