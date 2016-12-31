《小鹿斑比》華裔藝術家 黃齊耀106歲逝世
2016-12-31 23:38
〔即時新聞／綜合報導〕曾參與迪士尼經典卡通《小鹿斑比》（Bambi）製作、好萊塢華裔動畫藝術家黃齊耀（Tyrus Wong），在美國當地時間30日逝世，享嵩壽106歲。
黃齊耀在1920年於中國廣東臺山出生，9歲時隨父親移民至美國，當時正值美國排華年代，透過父親從小栽培及老師的推薦下，憑藉藝術天份成功申請獎學金，進入奧提斯美術學院（Otis College of Art and Design）；1938年畢業後加入迪士尼（Disney），他利用水墨畫的風格繪製動畫場景，讓迪士尼創辦人華特迪士尼大為驚艷，立刻將其融入《小鹿斑比》的動畫影片中，黃齊耀也因此一戰成名。
而他在完成《小鹿斑比》後，便轉往華納兄弟（Warner Bros.），其中參與過《越南大戰》（The Green Berets）、《日落黃沙》（The Wild Bunch）、《養子不教誰之過》（Rebel without a Cause）等經典之作，一直到1968年才退休離開，而他的一生也被拍成紀錄片《Tyrus》。
黃齊耀也在2001年獲頒「迪士尼傳奇人物」，其過去的手稿作品，在2013年被放置在迪士尼家族博物館作為永久展示。另在今年也獲得亞洲電影節（Asian World Film Festival）終身成就獎，今年30日於美國逝世，享嵩壽106歲。
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