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學《鬼怪》海景告白？ 劇中秘境爆紅

韓劇《鬼怪》不少美麗場景讓粉絲想前往觀光，但是粉絲到了現場後卻發現跟想像的不一樣。（圖擷取自TVN鬼怪官網）

2016-12-31  19:28

〔即時新聞／綜合報導〕韓劇《鬼怪》中有不少美麗的場景，這些美麗場景吸引不少粉絲前往朝聖，但粉絲到了現場，想學劇中主角拍出美麗的海景告白照片，卻發現現場排了長長人龍，一堆眼睛盯著，一點也浪漫不起來。

位於韓國北邊的江陵市擁有美麗海景，也是韓劇《鬼怪》的拍攝場景之一，男女主角經常在這裡有不少重點戲分，《韓國觀光公社》就在臉書放上粉絲們親自到江凌海邊的畫面，由於這裡的地勢平緩、堤防離海面又近，白花花的海浪打上岸搭配浪漫劇情，吸引許多劇迷、情侶都慕名而來，沒想到現場卻是一堆人盯著前方拍照情侶看，讓網友笑到直呼，怎麼跟想像的不一樣！

從《韓國觀光公社》分享的照片可以看到，堤防上排了長長的人龍，雖然景色很美，但是看到等拍的人，不免會讓人覺得與劇中浪漫的氛圍有些詭異，許多網友看到後紛紛表示，「這就是理想與現實！」、「被一堆人看著，怎麼可能浪漫！」、「好尷尬的場景」，不過也有網友表示，「想去那裏拍婚紗。」

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  • 粉絲到了《鬼怪》場景江陵海邊，卻發現滿滿的排隊人龍盯著前面拍照的人看，直呼一點都浪漫不起來。（圖擷取自韓國觀光公社）

    粉絲到了《鬼怪》場景江陵海邊，卻發現滿滿的排隊人龍盯著前面拍照的人看，直呼一點都浪漫不起來。（圖擷取自韓國觀光公社）

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