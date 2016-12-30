日防相參拜靖國神社 美政府人士擔憂
2016-12-30 16:20
〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣稻田朋美昨天參拜靖國神社，引發中、韓譴責，今天（30日）傳出有美國政府人士向日媒表示擔憂，稱稻田做法令人「非常遺憾」。
針對稻田朋美前往靖國神社參拜，南韓為此召見日本駐韓代理公使抗議，中國官方媒體更做出批判性報導，稱她的做法是在「拜鬼」。日本媒體則分析，稻田此舉是為了向保守派支持者表態。
《共同社》今天報導，有美國國務院人士受訪時批評稻田做法，強調歷史問題應採取促進「治癒與和解」的做法；另一名政府人士也擔憂表示，美日兩國領袖才剛結束夏威夷珍珠港的歷史性訪問，參訪靖國神社令人「非常遺憾」。
《共同社》認為，參拜靖國神社，是對美日兩國領袖珍珠港訪問「潑冷水」的行為。報導指出，美國媒體也對此進行批判性報導。
美國《NBC》評論，「這有可能斷送日本首相安倍晉三與美國總統歐巴馬對珍珠港歷史性訪問的意義。」《美聯社》則認為，參拜是「試圖模糊侵略歷史的做法」。
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