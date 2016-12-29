抄襲迪士尼！中國製作公司一審判賠600萬
2016-12-29 22:54
〔即時新聞／綜合報導〕中國國產動畫片「汽車人總動員」因嚴重有動畫「汽車總動員」（Cars）系列影子，因此迪士尼、皮克斯控告中國製作公司涉嫌抄襲。上海市浦東新區人民法院今天一審判決，中國製作公司需賠償135萬人民幣（約台幣621萬元）。
據《新浪網》報導，2015年7月中國推出一部國產卡通「汽車人總動員」，但迪士尼和皮克斯卻發現這部「汽車人總動員」從名字、動畫形象到宣傳影片都有迪士尼及皮克斯所製作的「汽車總動員」（Cars）系列動畫的影子。
「汽車人總動員」裡的動畫人物「K1」及「K2」被控涉嫌抄襲迪士尼、皮克斯所製作的「汽車總動員」（Cars）系列電影中「閃電麥坤」及「超哥」。
而今天中國法院對本案作出一審判決，要求製作公司立即停止著作權侵權及不正當競爭行為，並賠償135萬人民幣。
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