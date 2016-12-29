| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
港富商擄人勒贖案 主嫌甘俊松收押禁見 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

抄襲迪士尼！中國製作公司一審判賠600萬

2016-12-29  22:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國國產動畫片「汽車人總動員」因嚴重有動畫「汽車總動員」（Cars）系列影子，因此迪士尼、皮克斯控告中國製作公司涉嫌抄襲。上海市浦東新區人民法院今天一審判決，中國製作公司需賠償135萬人民幣（約台幣621萬元）。

據《新浪網》報導，2015年7月中國推出一部國產卡通「汽車人總動員」，但迪士尼和皮克斯卻發現這部「汽車人總動員」從名字、動畫形象到宣傳影片都有迪士尼及皮克斯所製作的「汽車總動員」（Cars）系列動畫的影子。

「汽車人總動員」裡的動畫人物「K1」及「K2」被控涉嫌抄襲迪士尼、皮克斯所製作的「汽車總動員」（Cars）系列電影中「閃電麥坤」及「超哥」。

而今天中國法院對本案作出一審判決，要求製作公司立即停止著作權侵權及不正當競爭行為，並賠償135萬人民幣。

廣告
  • 中國卡通「汽車人總動員」（圖）因抄襲迪士尼及皮克斯所製作的動畫「汽車總動員」，一審判賠135萬人民幣。

    中國卡通「汽車人總動員」（圖）因抄襲迪士尼及皮克斯所製作的動畫「汽車總動員」，一審判賠135萬人民幣。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 侵權 抄襲 皮克斯 迪士尼
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：抄襲迪士尼！中國製作公司一審判賠600萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.