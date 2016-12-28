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阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人

南韓開發的巨型載人機器人已邁出第1步；這個機器人能像人類般走路。（法新社）

2016-12-28  00:20

〔中央社〕南韓開發的巨型載人機器人已邁出第1步；這個機器人能像人類般走路，但它的重量足以使地面震動。

曾參與多部科幻賣座強片機器人設計的老將，設計出這個4公尺高、1.5公噸重的Method-2雙足機器人。這個機器人的高度勝過首爾郊區1個普通房間。

「今日報」（Today）和法新社報導，這個笨重的類人型機器人，外表借鑑電影「阿凡達」（Avatar）裡的機器人軍團。

南韓機器人公司「韓泰未來技術」（Hankook Mirae Technology）研發人員宣稱這是世界第一；約有30名工程師昨天下午認真執行初步測試。

韓泰未來技術董事長梁振浩（Yang Jin-Ho，音譯）說：「我們的機器人是全球第1個載人雙足機器人，目的是讓它們在極度危險、人類無法在無預防措施情況下前往的地方工作。」

1名操控人員坐在機器人的身體裡，讓Method-2機器人模仿他四肢移動的模樣；這個機器人的手臂各有130公斤重。

這個機器人的身高，比兩名身材高大的男子加起來還高，邁出步伐時，重量讓地板隨之震動，馬達也呼呼作響，發出巨大聲響。

梁振浩從小就夢想打造自己的機器人，他說，自2014年以來已對這項計畫投入2420億韓元（2億美元），「讓似乎只可能在電影和卡通出現的畫面在現實生活中上演」。

曾參與多部科幻賣座強片機器人設計的老將，設計出這個4公尺高、1.5公噸重的Method-2雙足機器人。（法新社）

工程師認真執行初步測試。（路透）

1名操控人員坐在機器人的身體裡，讓Method-2機器人模仿他四肢移動的模樣。（路透）

機器人身體內部的操控室。（路透）

機器人能像人類般走路，重量足以使地面震動。（路透）

這個笨重的類人型機器人，外表借鑑電影「阿凡達」（Avatar）裡的機器人軍團。（路透）

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