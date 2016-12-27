歐巴馬稱自己能選贏川普 川普霸氣回應

川普與歐巴馬。（歐新社）

2016-12-27 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬日前受訪時表示，若自己還能出馬參選，可以打贏川普。對此川普回應：不可能（NO WAY）！

《CNN》報導，歐巴馬接受前幕僚艾克塞羅德（David Axelrod）訪問時說，他對自己所勾勒的願景相當有信心，而且他認為若自己出馬競選，並闡述願景，可以得到多數美國人的支持。歐巴馬還說，希拉蕊票數贏川普，但選舉人票落敗，是因為民主黨忽視了選民結構。他還暗指希拉蕊陣營並沒有提出足夠有力的經濟論述。

對於歐巴馬的說法，川普稍早於推特回應：「歐巴馬總統認為自己能贏過我，不可能！——工作機會流失、伊斯蘭國、歐巴馬健保法案等」