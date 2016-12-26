涉走私15公斤黃金到日本 2台灣人被捕、起訴

2016-12-26 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本石垣海上保安部表示，依《關稅法》（未經許可進口未遂）逮捕了2名涉嫌走私15公斤金塊的台灣人周姓男子（40歲）和蔡姓女子（32歲），石垣海保已將2人移送檢方，那霸地方檢察廳石垣支部則是以相同罪名將2人起訴。

《共同社》報導，自稱從事房地產業的周男和從事服裝業的蔡女，2人在11月30日搭乘由台灣出發到石垣的遊輪，走私共15塊、每塊1公斤的金塊。

海上保安部表示，海關經檢查發現，蔡女在褲袋中藏有3塊金塊，周男則在船內的房間沙發藏有12塊金塊，2人皆在12月1日被捕。

《沖繩時報》報導，黃金若是由合法管道進口，需要繳納8%的消費稅，但走私的話就不用繳稅，若依本次走私的15公斤金塊來看，鑑定價格為6239萬日圓（約新台幣1730萬元），消費稅就約500萬日圓（約新台幣138萬元），不少人為了逃稅而進行走私，導致從亞洲各國走私到日本的相關案件近年增加不少。