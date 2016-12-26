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中國遼寧號駛入西太平洋 日本戰機升空應對

中國第一艘航空母艦遼寧號首次經宮古海峽駛入西太平洋演訓，突破「第一島鏈」。（美聯社）

2016-12-26  12:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨天首度派遣航空母艦「遼寧號」經宮古海峽駛入西太平洋，突破「第一島鏈」。日本方面除派艦監視，戰鬥機也緊急升空應對，並且循外交渠道向中國方面表達了關注。

據《共同社》報導，日本防衛省25日發佈消息稱，首次確認中國首艘航母遼寧艦，與3艘飛彈驅逐艦、3艘護衛艦、1艘補給艦的編隊，於當天上午10時左右至下午通過沖繩本島與宮古島之間的海域進入西太平洋，日本海上自衛隊的護衛艦24日下午在東海中部的公海海域發現該編隊，之後就持續監視有沒有侵犯日本領海；而遼寧號艦上預警直升機25日下午在宮古島周邊領空約10公里處起飛時，日本航空自衛隊的戰鬥機也緊急升空應對。

據《日經新聞》報導，中國「遼寧號」艦隊此次行動，被日本海上自衛隊的「五月雨」護衛艦與P3-C巡邏機發現，但中國艦隊只在公海上航行，並未進入日本主張的領海和毗連區。日本政府已通過外交管道向中國方面表達了關注航母動向的態度。

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