6年血戰最大勝利 敘利亞收復阿勒坡
2016-12-23 09:04
敘利亞政府軍與反抗軍在第二大城阿勒坡（Aleppo）的血戰終於結束，阿勒坡民眾歡欣鼓舞。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞政府軍與反抗軍在第二大城阿勒坡（Aleppo）的血戰終於結束，敘利亞軍方表示已完全接收阿勒坡。這是敘利亞內戰近6年來，政府軍獲得的最大勝利。
《路透》報導，敘利亞軍方表示，這場勝利相當重要，終結了雙方在阿勒坡的4年大戰。敘利亞軍方宣稱，阿勒坡恢復往日的和平與安全。雖然敘利亞政府收復阿勒坡，但敘利亞的其他地區，仍受到叛亂組織控制。
報導指出，敘利亞總統阿薩德指出，這場勝利與俄羅斯及伊朗盟友共享。阿勒坡人們對於政府勝利一事歡欣鼓舞，四處可見阿薩德的肖像。反叛軍最後一波撤離時，僅剩150人。阿薩德則表示，將持續向其他反叛軍控制區域進軍。
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