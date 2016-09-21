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穿得太火辣 女主播節目直接走光露點...

芙如希絲珂在節目上走光露點。（圖取自YouTube）

2016-09-21  10:45

〔即時新聞／綜合報導〕義大利女主播芙如希絲珂（Marika Fruscio）日前在節目上穿火辣的衣服，但卻露點走光，引起網友討論。

芙如希絲珂有傲人的E奶，她只要在鏡頭前就會穿火辣的衣服，吸引全場目光，在社群網站也有3萬多人追蹤，不少男粉絲都被她的性感所吸引。

芙如希絲珂這次是在談話性節目上，與主持人、其他來賓對談的過程中，不慎走光露點，露出右胸，畫面也引起網友熱議。

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相關關鍵字： 性感 火辣 芙如希絲珂 露奶 露點
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