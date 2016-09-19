關鍵電子技術落後 鮮少國家向中國購買武器

中國武力近年來逐漸引發國際關注，去年還特地舉行93大閱兵展現軍備。不過，購買中國武器的國家仍少之又少。圖為93閱兵照。（法新社）

2016-09-19 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國武力近年來逐漸引發國際關注，去年還特地舉行93大閱兵展現軍備。不過，購買中國武器的國家仍少之又少，有中媒認為「中國武器依然是價格低廉的代名詞」，且俄羅斯專家也質疑，「如果中國武器真的進步這麼大，像宣傳的那麼好，那為什麼吸引力卻不高呢？」

據中媒《觀察眼》報導，先進戰機如殲-10或中巴共同開發的「梟龍」項目備受解放軍的肯定，當時，巴基斯坦中將和飛行員都誇讚梟龍戰機卓越的飛行性能，「強大的作戰能力、完善的綜合保障體系以及極高的性價比」，對戰機充滿信心。不過，諷刺的是，迄今為止僅巴基斯坦購買了10幾架梟龍，甚至連中國空軍都沒有裝備梟龍，暴露出中國軍售武器的缺點。

報導稱，「中國武器依然是價格低廉的代名詞」，過去25年以來，購買中國武器的國家，「要嘛是買不起美國或俄羅斯的軍火，如緬甸等國，要嘛是受到武器禁運，如委內瑞拉等國」。較富裕的國家、像石油大國，對中國武器興致缺缺，連過去曾是中國武器大客戶的伊朗，近年來也沒向中國下新訂單，同樣，拉丁美洲和東歐國家也很少購買中國武器。

報導引述俄羅斯媒體《生意人》指出，即便中國不斷對外宣稱自己的武器有多進步，俄羅斯專家對中國武器卻感到相當不以為然，「如果中國武器真的進步這麼大，像宣傳的那麼好，那為什麼吸引力卻不高呢？」

報導指出，由於在發動機和關鍵電子技術領域，中國依然很落後的情況下，在高級武器領域，鮮少有國家首選中國武器裝備，很多購買中國武器平台的國家，選擇「用西方系統來取代中國零部件」。因此，即使中國獲得了大型裝備的訂單，也是賺得很辛苦，真正利潤豐厚的精密電子和武器訂單，依然被西方獲得。

報導稱，「中國武器至少在10年內仍然無法挑戰美俄地位。」軍火出口是「暴利」生意，向來是美俄等國的出口支柱產業，但中國卻因為電子技術落後，根本分不到好處，而且中國武器的客戶群體非常有限，出口軍火種類又過度集中。因此，雖然中國武器進步很大，但是與美國、俄羅斯甚至以色列等國相比，在大多數領域依然遠遠落後。