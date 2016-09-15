8中客韓國圍毆餐廳老闆娘 中國旅遊局：會處理

2016-09-15 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國觀光客在外無禮事件又添一樁。8名中國觀光客日前在南韓濟州島一間餐廳欲飲用自帶的酒品，遭勸阻後竟圍毆餐廳老闆娘致腦出血。對此，中國國家旅遊局今日表示會處理。

根據《朝鮮日報》報導，濟州島警方12日表示，9日下午10點25分左右，37歲陳姓中客等一行8人，在一家餐廳欲飲用自行攜帶的啤酒、燒酒，遭餐廳員工勸阻，此舉引起中客不悅，在沒有結帳下走出餐廳，現年53歲的老闆娘追出並要求他們支付飯錢時，陳男一行人竟動手毆打她，導致老闆娘頭部撞地引發腦出血。

肇事中客隨後全數遭警方拘捕，其中5人被申請拘捕令，另3人被暫時限制離境。對此，中國旅遊局今日表示，事發後第一時間和南韓相關單位進行聯繫並了解狀況，「將會密切跟蹤事件發展和事件調查，將依照規定對涉事遊客進行處理」。