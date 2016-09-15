| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

8中客韓國圍毆餐廳老闆娘 中國旅遊局：會處理

2016-09-15  20:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國觀光客在外無禮事件又添一樁。8名中國觀光客日前在南韓濟州島一間餐廳欲飲用自帶的酒品，遭勸阻後竟圍毆餐廳老闆娘致腦出血。對此，中國國家旅遊局今日表示會處理。

根據《朝鮮日報》報導，濟州島警方12日表示，9日下午10點25分左右，37歲陳姓中客等一行8人，在一家餐廳欲飲用自行攜帶的啤酒、燒酒，遭餐廳員工勸阻，此舉引起中客不悅，在沒有結帳下走出餐廳，現年53歲的老闆娘追出並要求他們支付飯錢時，陳男一行人竟動手毆打她，導致老闆娘頭部撞地引發腦出血。

肇事中客隨後全數遭警方拘捕，其中5人被申請拘捕令，另3人被暫時限制離境。對此，中國旅遊局今日表示，事發後第一時間和南韓相關單位進行聯繫並了解狀況，「將會密切跟蹤事件發展和事件調查，將依照規定對涉事遊客進行處理」。

廣告
  • 8名中國觀光客日前在韓國濟州島圍毆餐廳老闆娘。（圖擷取自《朝鮮日報》）

    8名中國觀光客日前在韓國濟州島圍毆餐廳老闆娘。（圖擷取自《朝鮮日報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國旅遊局 中國遊客 南韓 濟州島
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：8中客韓國圍毆餐廳老闆娘 中國旅遊局：會處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.