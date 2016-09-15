| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

澳門熊貓徵名票選「貪貪、汙汙」 另組名字反讓網友笑歪

澳門大熊貓開開、心心日前誕下一對雙胞胎，澳門媒體推出徵名票選活動，第一名為「貪貪、汙汙」，不過其中一個徵名選項意外在網路上成為亮點。（法新社）

2016-09-15  11:28

〔即時新聞／綜合報導〕澳門大熊貓「開開」和「心心」誕下了一對雙胞胎，新澳門學社旗下媒體《愛瞞傳媒》舉辦了熊貓寶寶的綽號命名票選，結果由「貪貪」、「汙汙」以超高票壓倒性獲選，不過候選綽號中有1組名字獲台灣網友青睞，大呼實在太狂了。

媒體報導，新澳門學社副理長周廷希表示，澳門民署上月公開徵集這兩隻新生熊貓雙胞胎的名字，但卻大走回頭路，只讓市民提名，最後要用哪個名字仍由政府決定，令他不禁痛批這種做法是「開放提名，封閉選擇」，實乃政府製造市民社會參予的假象。

《愛瞞傳媒》隨後公佈了前10名熊貓寶寶綽號的得票數與排名，在1024參與投嫖的市民中，「貪貪、汙汙」以高達561過半的得票數勇奪第1，是得票數第2名「大寶、小寶」的40票的14倍多。

值得一提的是，該篇報導經轉載至PTT後，文內得票數第8名的「墮天地獄獸、奧米加咆哮獸」，意外逗得台灣網友笑開懷，鄉民們紛紛留言推文說「墮天地獄獸，奧米加咆哮獸，超猛啦XDDD」、「一看就知道這超棒的啊XDDD」、「墮天地獄獸，奧米加咆哮獸+1！再生兩隻就湊齊暗黑四天王了」、「票選在台灣的話，叫墮天地獄獸跟奧美嘉咆哮獸的機率超高XD」、「想到熊貓那憨樣，配上這麼帥的名字，有夠北七的XD」、「中二神獸XDDD」。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 數碼寶貝 澳門 熊貓 雙胞胎
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：澳門熊貓徵名票選「貪貪、汙汙」 另組名字反讓網友笑歪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.