澳門熊貓徵名票選「貪貪、汙汙」 另組名字反讓網友笑歪
2016-09-15 11:28
澳門大熊貓開開、心心日前誕下一對雙胞胎，澳門媒體推出徵名票選活動，第一名為「貪貪、汙汙」，不過其中一個徵名選項意外在網路上成為亮點。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕澳門大熊貓「開開」和「心心」誕下了一對雙胞胎，新澳門學社旗下媒體《愛瞞傳媒》舉辦了熊貓寶寶的綽號命名票選，結果由「貪貪」、「汙汙」以超高票壓倒性獲選，不過候選綽號中有1組名字獲台灣網友青睞，大呼實在太狂了。
媒體報導，新澳門學社副理長周廷希表示，澳門民署上月公開徵集這兩隻新生熊貓雙胞胎的名字，但卻大走回頭路，只讓市民提名，最後要用哪個名字仍由政府決定，令他不禁痛批這種做法是「開放提名，封閉選擇」，實乃政府製造市民社會參予的假象。
《愛瞞傳媒》隨後公佈了前10名熊貓寶寶綽號的得票數與排名，在1024參與投嫖的市民中，「貪貪、汙汙」以高達561過半的得票數勇奪第1，是得票數第2名「大寶、小寶」的40票的14倍多。
值得一提的是，該篇報導經轉載至PTT後，文內得票數第8名的「墮天地獄獸、奧米加咆哮獸」，意外逗得台灣網友笑開懷，鄉民們紛紛留言推文說「墮天地獄獸，奧米加咆哮獸，超猛啦XDDD」、「一看就知道這超棒的啊XDDD」、「墮天地獄獸，奧米加咆哮獸+1！再生兩隻就湊齊暗黑四天王了」、「票選在台灣的話，叫墮天地獄獸跟奧美嘉咆哮獸的機率超高XD」、「想到熊貓那憨樣，配上這麼帥的名字，有夠北七的XD」、「中二神獸XDDD」。
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