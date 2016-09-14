拜耳最終協議 每股128美元收購孟山都

2016-09-14 21:15

〔編譯王惠慧／綜合報導〕德國化工巨擘拜耳（Bayer）收購美國種子大廠孟山都（Monsanto），《華爾街日報》報導，收購金額含債務將達660億美元（約新台幣2兆800億元），此番收購將使拜耳打造世界最大的農業及基改種子供應商。

此一交易談判已長達幾個月，週三拜耳公司表示，將以每股128美元（約新台幣4050元）的價格，全現金收購孟山都的股份，此價格將較5月孟山都股價溢價約6%，創下海外企業併購史上最高金額。

路透報導指出，此交易還包含了「分手費」20億美元，即使交易案未獲反壟斷審理機構核准，孟山都將獲得此一費用。

拜耳表示，預計在交易完成後3年內，將創造15億美元的綜效收益。這筆交易始於4個月前，拜耳執行長柏曼（Werner Baumann）向孟山都提議，以每股122美元，較當時孟山都前一日股價溢價37%的價格收購該公司，從這次提議後拜耳又再上調價格2次，但皆未達到孟山都首肯的數字。

《華爾街日報》報導，許多拜耳股東也質疑，基於原先的債務，是否有能力出此價格，拜耳去年的債務約為174.5億歐元（約197.1億美元），較2011年的70億歐元多出1倍。投資人因此希望透過此宗交易，拜耳能持續擴大該公司在醫療保健業務事業上的豐厚收入。