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怕美國人被幹掉 杜特蒂要美軍離開菲律賓

菲律賓總統杜特蒂拿著美軍在20世紀初佔領菲律賓時殺害穆斯林的照片和資料，認為美軍若繼續待在伊斯蘭恐怖份子的要塞，恐怕招致危險。（法新社）

2016-09-12  21:43

〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂因為對美國總統歐巴馬一句「婊子養的」，讓兩國元首會晤的機會因此告吹，兩國產生摩擦。今日（12）杜特蒂表示，要求進駐菲國南部民答那峨島的美軍離開，因為美軍的存在，只會將打擊菲國南部伊斯蘭激進組織「阿布薩雅夫」的態勢複雜化。

《路透》報導，杜特蒂今日在新官宣誓就職大會上表示，「我不想和美國決裂，但是，這些特種部隊得走」，「他們（阿布薩雅夫）真的會把美國人幹掉，他們想抓美國人拿贖金。」阿布薩雅夫以殘暴和靠著綁架勒屬要求大量贖金聞名。

杜特蒂也說，「有太多的白人男性了。」

美國華府在菲國部署特種部隊，替菲律賓軍隊充當顧問和協助菲國軍方行動，並在「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom）中指導當地軍隊如何打擊阿布薩雅夫。自2002年起，數位美軍人員在菲南遭到殺害。

在巔峰時期，約有1200名美國人在三寶顏市以及和魯島，兩地皆為阿布薩雅夫的要塞；美軍2015年不打算繼續在菲國執行「持久自由行動」，仍有小型部隊進駐，支援技術和補給。

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