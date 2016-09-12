不認南海仲裁獲認可？中國副外長稱「這一頁已翻過去了」

2016-09-12 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕南海仲裁案出爐後，中國對外聲稱「不承認、不接受」仲裁結果，中國外交部副部長劉振民昨表示，北京對南海仲裁案的立場已獲愈來愈多國家的認可；對中國與東協（ASEAN）國家來說，「仲裁案這一頁已經翻過去了」。

由菲律賓提出的南海仲裁案7月12日公布結果，海牙仲裁法院裁決否定中國「九段線」主張。對於南海仲裁結果，中國一再對外強調「不承認、不接受」仲裁結果的立場。仲裁案也對中菲關係造成影響，也在中國和東協之間投下陰影。

中國外交部副部長劉振民日前接受中國官媒《央視》採訪，他聲稱對於南海仲裁案，中國不承認、不接受的立場已經獲得愈來愈多國家認可，並稱對於剛剛結束的中國與東協領導人會議後，「仲裁案這一頁已經翻過去。」

劉振民表示，中國東協外長會7月25日通過「中國與東協國家外長關於全面有效落實『南海各方行為宣言』的聯合聲明」，其中最根本一條原則就是確認要透過雙邊談判來解決爭議。

劉振民強調，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後，積極發出與中國改善關係的訊號，中方也做出積極回應，但進一步改善僵冷3年多的雙邊關係，還要靠雙方不斷累積共識並加強接觸。