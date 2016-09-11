人不可貌相！ 67歲清潔工竟是大地主

新加坡一名67歲的清潔工，在菲律賓巴拉望坐擁1.29公頃的海灘。（圖擷自《星洲網》）

2016-09-11 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名67歲其貌不揚的清潔工，每天為別人擦窗、掃廁所，但其實他在菲律賓巴拉望坐擁1.29公頃的海灘，是一位不折不扣的地主，出來工作只是想要回饋社會而已。

據馬來西亞《星洲網》報導，周姓清潔工目前已當了阿公，人生閱歷相當豐富。他過去的本職是廚師，2004年曾在菲律賓開設餐廳；2007年陪妻子到美國進修，因此賣掉餐館進而買下菲律賓的沙灘；到了2010年則回到新加坡知名酒店任職主廚.

孰料在2014年，他因左手受傷無法繼續擔任廚師，於是改到清潔公司上班，時薪為新加坡幣16元（約新台幣377元）。周男強調，他繼續工作並不是想要賺錢，是希望幫助需要協助的人。他笑稱，許多人忙到根本沒時間做家務，而自己能夠輕鬆解決他們的煩惱。