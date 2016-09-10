玩命關頭？ 停車誤踩油門 車子衝出9樓掛半空
2016-09-10 19:31
美國男子停車不慎，車子從9樓衝出來。（圖擷取自《鏡報》）
〔即時新聞／綜合報導〕在《玩命關頭》電影系列中，主角們經常把開車當成特技玩，美國最近有一位年輕男子也讓車子懸掛在高空中，不過他並不是想耍特技，而是停車時失誤，將車子從停車場開到半空中。
據《鏡報》報導，美國德州一位24歲男子之前在一棟高樓的9樓露天停車場停車，然而他停車沒有算好距離，又誤踩油門，直接撞上防護鋼絲、將車開出樓層外。他的車子於是衝出停車場平台，所幸車子被停車場周圍鋼絲綑拉住，才沒有從9樓直接墜地，而是懸掛在半空中。
事後警消趕到現場，小心地使用繩索綁住車輛，才順利將車子緩慢拉回地面上，而車內駕駛也沒有受傷。不過當時卻有100多位湊熱鬧的民眾在一旁看，其中一位目擊者表示，這位駕駛真是命大，他應該要心存感激。
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