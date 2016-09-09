法國纜車故障 45人吊在3800公尺高空過夜
2016-09-09 07:37
法國發生纜車故障事件，當地時間週四晚間，有約110名遊客受困白朗峰山區。（圖取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕法國發生纜車故障事件，當地時間週四晚間，有約110名遊客受困白朗峰山區，受困地點海拔高度達3800公尺。當地官員表示，直升機已救出65人，但有約45人因搜救行動入夜暫停，吊在半空中過夜。
《法廣》綜合法媒指出，當地時間16點左右，纜車線因強風吹拂糾纏，導致無法行駛，約110名遊客被困在風景如畫的白朗峰山區，海拔高度約3800公尺。瑞士、義大利和法國出動3架直升機進行救援，警方表示，每次只能救兩個人，救援工作相當艱難，估計要持續到深夜。
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